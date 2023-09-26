Россияне смогут увидеть затмения Солнца и Луны в октябре

В октябре ожидаются два интересных астрономических явления: кольцеобразное затмение Солнца и частное затмение Луны. Первое, кольцеобразное затмение, произойдёт 14 октября, и оно не будет видно на территории России. В этот момент Луна перекроет Солнце, создавая красивую огненную корону. Это событие можно будет наблюдать в Северной и Южной Америке, а также над океанами.

Второе затмение, частное лунное, случится 28 октября и будет видно на территории России. В это время Луна пройдёт через часть тени Земли, что создаст удивительное зрелище. Жители России и других стран СНГ смогут наблюдать это затмение в ночное время. Это событие будет видно также в Европе, Азии, Австралии, Африке и других регионах.

Затмения Солнца и Луны происходят периодически и связаны с выстраиванием в линию Солнца, Земли и Луны. Каждые полгода происходит либо солнечное, либо лунное затмение, и это всегда вызывает интерес среди наблюдателей астрономических явлений.