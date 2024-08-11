Россияне смогут вносить наличные на счета любых банков через банкоматы

В России планируется запуск нового сервиса, который позволит вносить наличные через банкоматы на счета клиентов любого банка. По словам Герман Негляда, статс-секретаря и заместителя директора Росфинмониторинга, этот проект может стартовать в 2025 году. Негляд отметил, что основная концепция уже согласована с Банком России, но есть ещё вопросы, требующие решения.

Этот сервис будет доступен только для внесения наличных на собственные счета, а не на чужие. Кроме того, будут установлены суточные и месячные лимиты на внесение наличных, и потребуется разработка правил по идентификации пользователей. Негляд подчеркнул, что, хотя проект активно прорабатывается, запуск в 2024 году маловероятен, более реальный срок — 2025 год.

Ранее в июне, было объявлено о разработке этого сервиса в рамках расширения функций Системы быстрых платежей (СБП). Новый функционал улучшит доступ к финансовым услугам, особенно для жителей удалённых и малонаселённых районов, и расширит возможности банкоматов благодаря онлайн-взаимодействию через СБП.