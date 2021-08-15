Россияне смогут воспользоваться системой для поиска «идеальной работы»

Об этом сообщается в издании «Известия». Известно, что созданный алгоритм способен предлагать варианты трудоустройства, учитывая при этом личные характеристики соискателя. Так, после анализа предложений рынка труда система подберет варианты, отобранные индивидуально для каждого пользователя.

Сообщается, что сервис сможет взять во внимание не только склонности соискателя, но и его ценности, а также моральные и этические нормы.

Принцип работы данного алгоритма предполагает прохождение теста, который занимает порядка 60 минут времени. От результатов зависит то, какие именно предложения выйдут пользователю. На данный момент проект находится на стадии тестирования, а впоследствии он выйдет на коммерческий рынок.