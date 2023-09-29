Россияне смогут заказывать продукты через голосового помощника «Алису»

«Яндекс» возвращает голосовую покупку через своего ассистента «Алиса» для «Лавки». Это позволит пользователям делать заказы товаров и продуктов по голосовой команде. Ранее, подобные попытки были не очень успешными, так как лишь 1,5% потребителей в России использовали голосовую покупку, и «Яндекс» считает эту функцию скорее имиджевой.

Теперь можно заказывать продукты и товары повседневной необходимости через «Алису». Пользователь может просто перечислить список покупок, даже не называя конкретных наименований. Например, достаточно сказать «молоко», и система заполнит корзину на основе предыдущих покупок. Оплата заказа производится после завершения диалога через уведомление на телефоне. Голосовые покупки будут доступны в Москве и Санкт-Петербурге с 28 сентября.

Пока данные о том, насколько активно пользователи будут использовать голосовую покупку, не разглашаются. В России, в отличие от США, голосовая покупка не получила широкой популярности. Эксперты утверждают, что одной из причин этого является неудобство процесса, так как пользователи не могут видеть товары и делать выбор на основе изображений. Тем не менее, «Яндекс» решил вернуться к этой идее, возможно, в надежде на изменение потребительского поведения.