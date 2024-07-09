Наука и технологии
Опубликовано 09 июля 2024, 15:33
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Россияне смогут заключить брак по биометрии

Соответствующий законопроект разработает Минюст
В России появится возможность заключать без предоставления документов, по биометрии
Россияне смогут заключить брак по биометрии
© Sandy Millar

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил разработать сервис, который позволит заключать браки по биометрии, без предъявления документов. Над этим будут работать Минюст, Минцифры, ФНС России и Центр биометрических технологий. Новый сервис упростит получение услуг органов ЗАГС, включая смену имени и установление отцовства, с помощью биометрической идентификации.

Согласно поручению, будет разработана дорожная карта с детальными этапами и сроками запуска сервиса. Для подтверждения личности при регистрации актов гражданского состояния будет использоваться государственная Единая биометрическая система. Пользователи этой системы смогут получать услуги ЗАГС без предъявления документов, что ускорит и упростит процесс.

В итоге, у граждан появится два способа получения услуг ЗАГС: с помощью традиционных документов или по биометрии. Это нововведение сделает процедуры более удобными и доступными, позволяя экономить время и ресурсы.

Источник:ria.ru
Автор:Николай Шелофастов
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