Россияне смогут заключить брак по биометрии

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил разработать сервис, который позволит заключать браки по биометрии, без предъявления документов. Над этим будут работать Минюст, Минцифры, ФНС России и Центр биометрических технологий. Новый сервис упростит получение услуг органов ЗАГС, включая смену имени и установление отцовства, с помощью биометрической идентификации.

Согласно поручению, будет разработана дорожная карта с детальными этапами и сроками запуска сервиса. Для подтверждения личности при регистрации актов гражданского состояния будет использоваться государственная Единая биометрическая система. Пользователи этой системы смогут получать услуги ЗАГС без предъявления документов, что ускорит и упростит процесс.

В итоге, у граждан появится два способа получения услуг ЗАГС: с помощью традиционных документов или по биометрии. Это нововведение сделает процедуры более удобными и доступными, позволяя экономить время и ресурсы.