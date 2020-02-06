Россияне смогут заменить паспорт мобильным приложением

Так, если верить данным издания “Коммерсантъ”, именно глава Минкомсвязи подтвердил тот факт, что подобное электронное удостоверение сможет заменить гражданам паспорт “во многих бытовых ситуациях”. По всей видимости, главный документ будет необходимо использовать лишь в самых ответственных случаях.

Также в сети ходят разговоры о том, что уже в самое ближайшее время ведомство займется решением вопросов, связанных с идентификацией россиян. К сожалению, пока что нет никакой более подробной информации о том, имеется ли в виду установление личности, либо же абсолютно все возможные аспекты, такие как криптография на сервере службы и в приложении, а также создание уникального профиля пользователя.