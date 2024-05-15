Россияне смогут зарегистрировать собственные сайты на «Госуслугах»

Регистратор Ru-Center добавил новую функцию: теперь можно регистрировать сайты в зонах .ru и.рф через портал «Госуслуги» после прохождения идентификации в Единой системе. Это поможет бороться с мошенничеством и фишингом. Новшество призвано ускорить процесс регистрации сайтов.

Пока новая возможность лишь дополнительная опция, которая экономит время. Однако эксперты считают, что в будущем подключение к «Госуслугам» может стать обязательным, так как подобное решение готовится профильными ведомствами. Это было сделано в сотрудничестве с Минцифрой.

Требование идентификации клиентов через ЕСИА станет обязательным с 2025 года. Ранее для регистрации сайтов можно было просто загрузить скан паспорта, но это давало возможность злоумышленникам. Новая система позволяет подтверждать личность и защищает от мошенничества.