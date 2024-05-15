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Наука и технологии
Опубликовано 15 мая 2024, 01:33
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Россияне смогут зарегистрировать собственные сайты на «Госуслугах»

На доменах *.ru и *.рф
Российский хостинг открыл возможность размещения сайтов физлиц на доменах *.ru и *.рф
Россияне смогут зарегистрировать собственные сайты на «Госуслугах»
© Ferenc Almasi

Регистратор Ru-Center добавил новую функцию: теперь можно регистрировать сайты в зонах .ru и.рф через портал «Госуслуги» после прохождения идентификации в Единой системе. Это поможет бороться с мошенничеством и фишингом. Новшество призвано ускорить процесс регистрации сайтов.

Пока новая возможность лишь дополнительная опция, которая экономит время. Однако эксперты считают, что в будущем подключение к «Госуслугам» может стать обязательным, так как подобное решение готовится профильными ведомствами. Это было сделано в сотрудничестве с Минцифрой.

Требование идентификации клиентов через ЕСИА станет обязательным с 2025 года. Ранее для регистрации сайтов можно было просто загрузить скан паспорта, но это давало возможность злоумышленникам. Новая система позволяет подтверждать личность и защищает от мошенничества.