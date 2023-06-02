Россияне снова начали раскупать игрушку «Тетрис»

Новый фильм от Apple под названием «Тетрис» вызвал ажиотаж в России вокруг портативных ретро-консолей Brick Game, которые содержат одноимённую игру. Продажи таких приставок на некоторых интернет-площадках выросли более чем в два раза в апреле, сообщают «Известия». Приток спроса объясняется не только выходом нового фильма производства Apple, но и доступной ценой этих устройств, а также общим интересом к стилю 90-х.

Представители интернет-магазина Wildberries отметили, что люди покупают эти гаджеты, чтобы насладиться ностальгией и вспомнить беззаботное детство. Особой популярностью пользуются классические модели Brick Game в чёрном цвете с жёлтыми клавишами.

Компания Avito отметила, что интерес к винтажным игровым приставкам объясняется продолжающимся ретро-трендом. Особенно в моде стили 80-х и 90-х, которые объявлены одним из главных трендов 2023 года, сообщили представители пресс-службы компании.

Фильм «Тетрис» был выпущен на онлайн-платформе Apple в конце марта 2023 года. В нем рассказывается история борьбы компании Nintendo за права на продажу игры советского программиста Алексея Пажитнова по всему миру.