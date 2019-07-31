Россияне снова начали уклоняться от оплаты картой в магазинах

”Число россиян, предпочитающих оплачивать повседневные покупки безналичным способом, в последний год замедлило рост. Если с 2017 по 2018 год доля россиян, выбирающих безналичную оплату, увеличилась на 12 п. п., до 40%, то с 2018 года - увеличение произошло на 6 п. п., до 46%”, — говорится в исследовании проведенным Аналитическим центром НАФИ.

По наблюдениям руководителя направления финансовых исследований центра Всеволода Хоменко, в России все еще сохраняется определенный уровень опасения использования безналичной оплаты. Так, к причинам, по которым люди не отказываются от использования наличных средств, можно назвать низкую цифровую грамотность некоторых граждан, в том числе платежеспособных. К таковым можно отнести тех же пенсионеров.