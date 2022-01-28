Россияне, соблюдающие диету, оказались больше подвержены паническим атакам

Оказалось, среди опрошенных 17% придерживаются строгой диеты, 66% следуют индивидуальному плану питания. При этом 20% респондентов, соблюдающих диету, отметили у себя забывчивость, у 26% оказались регулярные проблемы с памятью. Сильную тревогу и даже панические атаки испытывает 46% участников опроса, а 42% начали наблюдать проблемы с концентрацией.

Результаты опроса прокомментировала главный научный сотрудник Ornament Health AG Элина Шарифуллина. По её мнению, диета — стресс для большинства людей. Также Шарифуллина отметила, что слишком строгий отказ от пищи — не постепенное изменение образа жизни, а инструмент скорой помощи. При этом процесс диеты сопровождается «скорейшим прекращением этого вмешательства».