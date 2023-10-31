Россияне сообщают о массовых сбоях в Telegram на юге России

В южных регионах России возникли проблемы с доступом к мессенджеру Telegram, и это вызвало более 15 тысяч жалоб на портале «Сбой.рф» с 30 октября. Краснодарский край лидирует по количеству жалоб с 37%, затем следует Ростовская область с 16%, и Ставропольский край с 10%. В то время как наименьшее количество жалоб (1%) поступило из нескольких регионов, включая Чечню, Адыгею и другие.

По словам Tele2, они зафиксировали снижение трафика в Telegram, но проблема не связана с их сетью. В «Вымпелкоме» отметили, что в течение 29 октября и утра 30 октября снижения трафика в Telegram не наблюдалось. «МегаФон» также сообщил, что их сеть в южных регионах функционирует нормально. Официальный представитель МТС не дал комментария.

Пока Telegram не прокомментировал массовый сбой, и последний сбой, отмеченный пользователями, произошёл 21 августа, когда мессенджер работал нестабильно около часа.