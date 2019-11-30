Россияне стали больше тратить в "Чёрную пятницу"

Однако отмечается, что сумма среднего чека в первые полдня распродажи уменьшилась на 9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив примерно 2310 рублей.

По словам экспертов, в период распродаж этого года продавцы активно отслеживали данные о продажах с помощью личного кабинета ОФД. По словам директора по продуктам “Платформы ОФД” Дмитрия Батюшенкова, данный показатель увеличил на 20% показатели, которые были зафиксированы до распродажи. ”Пользователи смотрят в онлайн-режиме, какова выручка, средний чек, работоспособность касс”, - добавил Батюшенков.