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Россияне стали больше тратить в "Чёрную пятницу"
Тогда как сумма среднего чего уменьшилась
Стало известно, что за первую половину дня глобальной распродажи “черная пятница”, начавшейся 29 ноября, россияне потратили на 17% больше денег, чем в прошлогодней распродаже. Более того, на 18% увеличилось среднее число покупок.
Однако отмечается, что сумма среднего чека в первые полдня распродажи уменьшилась на 9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив примерно 2310 рублей.
По словам экспертов, в период распродаж этого года продавцы активно отслеживали данные о продажах с помощью личного кабинета ОФД. По словам директора по продуктам “Платформы ОФД” Дмитрия Батюшенкова, данный показатель увеличил на 20% показатели, которые были зафиксированы до распродажи. ”Пользователи смотрят в онлайн-режиме, какова выручка, средний чек, работоспособность касс”, - добавил Батюшенков.