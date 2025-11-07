Россияне стали чаще чинить фотоаппараты Casio и Olympus — спрос на ремонт вырос в 4 раза всего за год

Опубликовано 07 ноября 2025, 09:001 мин.
Россияне стали чаще чинить фотоаппараты Casio и Olympus — спрос на ремонт вырос в 4 раза всего за годНеожиданная тенденция
По данным Авито Услуг, в январе–октябре 2025 года спрос на ремонт фото- и видеотехники в России вырос на 4 раза по сравнению с прошлым годом.
Особенно заметен рост интереса к обслуживанию камер Casio и Samsung — почти в 3,8 раза, а также Kodak, Fujifilm и Olympus, где число обращений увеличилось более чем втрое.
Наиболее востребованной услугой стал ремонт объективов — запросов на такие работы стало на 84% больше, чем годом ранее. Россияне также чаще обращаются по поводу ремонта материнских плат (+38%) и замены сенсоров (+25%).
Перед ремонтом пользователи стали активнее заказывать диагностику камер (+27%), а спрос на чистку оптики вырос на 18%.
По мнению экспертов, рост интереса связан с возвращением к традиционной фотографии и желанием продлить жизнь старым, но качественным камерам.