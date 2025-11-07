Россияне стали чаще чинить фотоаппараты Casio и Olympus — спрос на ремонт вырос в 4 раза всего за год

Особенно заметен рост интереса к обслуживанию камер Casio и Samsung — почти в 3,8 раза, а также Kodak, Fujifilm и Olympus, где число обращений увеличилось более чем втрое.

Наиболее востребованной услугой стал ремонт объективов — запросов на такие работы стало на 84% больше, чем годом ранее. Россияне также чаще обращаются по поводу ремонта материнских плат (+38%) и замены сенсоров (+25%).

Перед ремонтом пользователи стали активнее заказывать диагностику камер (+27%), а спрос на чистку оптики вырос на 18%.

По мнению экспертов, рост интереса связан с возвращением к традиционной фотографии и желанием продлить жизнь старым, но качественным камерам.