Россияне стали чаще дополнять школьную программу онлайн-курсами

В последнее время российские пользователи все больше интересуются онлайн-образовательными платформами, особенно теми, которые помогают школьникам готовиться к экзаменам. Исследование, проведённое аналитиками Brand Analytics, показало, что две школьные платформы, «Инфоурок» и «Учи.ру», заняли верхние места в рейтинге популярности в социальных медиа.

Платформа «Инфоурок» стала особенно популярной, с увеличением обсуждений на 60% по сравнению с предыдущим годом, достигая 359,7 тысячи сообщений. «Учи.ру» также поднялась в рейтинге, с увеличением упоминаний в соцмедиа на 20% (218,8 тысячи сообщений). В то время как один из лидеров рынка онлайн-образования, Skillbox, оказался на четвёртом месте, с уменьшением обсуждений на 30% (205,1 тысячи сообщений).

Кроме того, в рейтинге топ-20 образовательных платформ появились пять новых участников, и из них три специализируются на школьном образовании. Это свидетельствует о растущем интересе к онлайн-образованию, и общее количество упоминаний этих платформ в социальных медиа увеличилось на 11% по сравнению с прошлым годом и на 37% по сравнению с 2021 годом. Этот интерес имеет свои пики в начале учебного года и в период подготовки к экзаменам, а летом он обычно снижается во время каникул и отпусков.