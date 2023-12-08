Россияне стали чаще использовать смарт-часы для звонков

В Москве и области с января по октябрь 2023 года было продано 533 тыс. умных часов на общую сумму в 7 млрд рублей, что превышает прошлогодние показатели на 36% в штуках и на 16% в деньгах. Об этом сообщили в компании МТС, которая провела анализ популярности услуги «Единый номер» для автономного использования умных часов без смартфона.

По мнению МТС, интерес к услуге, позволяющей связывать умные часы с SIM-картой МТС и смартфоном через единый номер, растёт вместе с увеличением продаж умных часов в столичном регионе. После первого месяца работы сервиса «Единый номер» 69% пользователей в Москве и области подключили умные часы Huawei, а 31% — умные часы Samsung.

Следует отметить, что МТС планирует расширить услугу в другие регионы России в 2024 году. Сервис предоставляет удобство, позволяя использовать голосовые функции умных часов с тем же мобильным номером, что и у смартфона, независимо от их местонахождения.