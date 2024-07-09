Россияне стали чаще платить через СБП в интернете

ВТБ сообщает о росте доли интернет-платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Каждый четвёртый клиент банка, использующий карту ежемесячно, оплачивает покупки через СБП. Доля таких платежей в интернет-магазинах составляет 45%, и с середины 2023 года они почти сравнялись с платежами по QR-коду в обычных магазинах.

Введение универсального QR-кода повысит его популярность в точках продаж, однако, клиенты постепенно будут отдавать предпочтение онлайн-покупкам, считают в ВТБ. Дарья Морозова из банка «Дом.РФ» отмечает, что большинство операций их клиенты совершают онлайн, а среди платежей через СБП доля онлайн-транзакций составляет 60%.

В Альфа-банке наблюдают рост банковских Pay-сервисов и офлайн-покупок. Руководитель департамента Николай Волосевич сообщил, что доля неклассических методов оплаты с декабря по июнь достигла 22%. Доля СБП выросла до 10,5%, а собственных банковских решений — до 12%. Он также отметил, что доля онлайн-покупок варьируется в зависимости от сезона, но обычно не превышает 35–45%.