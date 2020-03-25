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Россияне стали чаще покупать дизайнерские "медицинские" маски
Которые чаще всего не несут никакой защитной функции
Российское издание Коммерсант опубликовало материал, в котором рассказало о том, что россияне стали чаще покупать дизайнерские “медицинские” маски. Стоит отметить, что подобные изделия чаще всего выступают в качестве аксессуаров, а не защиты от вирусов.
Так, например, онлайн-платформа “Ярмарка мастеров” рассказала о том, что только за прошлую неделю количество объявлений, связанных с продажей дизайнерских масок, предназначенных для многоразового использования, выросло примерно в 80 раз! При этом также был отмечен 4% рост предложений, так или иначе связанных с продажей антибактериального мыла ручной работы с натуральными антисептиками.
О подобном росте интереса к тканевым маскам рассказали и представители Ozon. Также они напомнили о том, что дизайнерские маски являются лишь украшением, которое не выполняет медицинских функций. По крайней мере те, что представлены в разделе аксессуаров.