Россияне стали чаще покупать дизайнерские "медицинские" маски

Так, например, онлайн-платформа “Ярмарка мастеров” рассказала о том, что только за прошлую неделю количество объявлений, связанных с продажей дизайнерских масок, предназначенных для многоразового использования, выросло примерно в 80 раз! При этом также был отмечен 4% рост предложений, так или иначе связанных с продажей антибактериального мыла ручной работы с натуральными антисептиками.

О подобном росте интереса к тканевым маскам рассказали и представители Ozon. Также они напомнили о том, что дизайнерские маски являются лишь украшением, которое не выполняет медицинских функций. По крайней мере те, что представлены в разделе аксессуаров.