Россияне стали чаще покупать дроны, несмотря на запреты их использования

Так, в январе-марте на Wildberries продажи составили 26,7 тыс штук, что в 20 раз больше, чем в предыдущем году. Продажи выросли и на Ozon, достигнув 17,6 тыс штук, что в 15 раз больше прежнего.

В денежном эквиваленте продажи на обоих сайтах выросли в 10 раз. Так, на Wildberries оборот достиг 88 млн рублей, а на Ozon — 57 млн рублей. При этом средний чек в рамках топ-20 составил 3,4 тыс и 5 тыс рублей соответственно.

Сообщается, что наибольшей популярностью среди покупателей пользуются модели дронов для детей и любительской съемки.

Стоит отметить, что ни закрытие лётных зон в некоторых регионах, ни увеличение числа штрафов за несогласованный запуск дронов не снизили интерес к ним.