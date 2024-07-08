Россияне стали чаще покупать мониторы отечественных брендов

За первые три месяца 2024 года российские мониторы заняли 10% рынка продаж в России, что существенно выше 1%, зарегистрированного в 2022 году. Основные бренды, которые выделяются на этом рынке, включают «Бештау», «Гравитон», Aquarius, Delta Computers и LightCom, согласно данным компании OCS.

Эксперты отмечают, что в этом году корпоративные клиенты из различных секторов, таких как энергетика, строительство и финансы, чаще всего выбирали отечественные мониторы. Общий объем продаж мониторов за январь–март 2024 года увеличился на 33%, что по данным OCS Distribution. Аналитики GfK сообщают, что за этот период было продано 873 тыс. устройств на сумму 14,2 миллиарда рублей.

На рынке мониторов для малого и среднего бизнеса в России лидирует тайваньская компания Acer, которая весной 2022 года ограничила поставки своей продукции в страну. Доля Acer составила 40% за первый квартал 2024 года, в сравнении с 35% за аналогичный период прошлого года.

Рост спроса на мониторы связывают с увеличением производственных мощностей в России и переходом к использованию больших диагоналей экранов. В настоящее время наиболее популярны мониторы с диагональю 24 дюйма, которые составляют до 46% продаж. Аналитики прогнозируют рост интереса к мониторам с диагональю 27 дюймов.

Компании Ozon и «Марвел-дистрибуция» сообщили о значительном росте продаж российских мониторов за первый квартал 2024 года. «Марвел-дистрибуция» оценила долю отечественных мониторов на рынке в 3%, а если учитывать устройства, заявленные как российские производители, то это значение достигает 7-8%.

Представители «Марвел-дистрибуция» подчёркивают, что рост спроса на отечественные мониторы связан с их более доступными ценами, которые в некоторых случаях снизились на 20%.