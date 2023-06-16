Россияне стали чаще покупать отечественное ПО

Российское программное обеспечение становится все более популярным среди пользователей. Известные розничные компании, такие как Wildberries, «М.Видео-Эльдорадо» и Ozon, отмечают значительный рост спроса на отечественные продукты. Операционные системы «Ред ОС» и Uncom OS, офисный пакет «Р7-офис» и антивирусы Kaspersky и Dr.Web стали особенно востребованными.

Каждый месяц в России продаётся от 15 000 до 20 000 лицензий на российское программное обеспечение различных категорий. Антивирусы, такие как Kaspersky и Dr.Web, имеют ежемесячные продажи в объёме до 100 000 штук. Отказ иностранных поставщиков от российского рынка сыграл свою роль в увеличении спроса на отечественное ПО. На рынке можно найти как устоявшиеся лидеры, такие как Kaspersky и Dr.Web, так и новые российские разработки, например, «Р7-офис» и «Ред ОС». Антивирусы и программы для автоматизации предприятий наиболее востребованы.

Отечественные операционные системы в основном устанавливаются на ноутбуки и компьютеры без предустановленных ОС при продаже. Это составляет около 25–30% рынка в России и позволяет снизить цены на несколько десятков долларов. В прошлом году около 90% компьютеров продавались с предустановленной Windows, а сейчас доля таких компьютеров составляет 70–80%.

Спрос на отечественное программное обеспечение растёт не только в рознице, но и на онлайн-площадках, таких как «Авито». В первые пять месяцев 2023 года спрос на российские решения на этой платформе вырос на 73%. Kaspersky занимает 69% от общего объёма спроса в категории антивирусов, а «Р7-офис» становится все более популярным в категории офисного софта.

Рост спроса на российское программное обеспечение объясняется несколькими факторами. Важную роль играет поддержка и осведомлённость со стороны правительства России. Правительство активно поддерживает развитие отечественной IT-индустрии, в том числе программного обеспечения, и стимулирует использование российских решений в государственных организациях и предприятиях. Безопасность также играет важную роль в выборе программного обеспечения. Российские антивирусы, такие как Kaspersky и Dr.Web, имеют высокую репутацию в области защиты от киберугроз. Российские разработчики программного обеспечения также обладают глубоким пониманием российского рынка и специфики российского бизнеса. Они создают решения, учитывающие особенности российской законодательной и налоговой системы, и предлагают локализованные версии своих продуктов, соответствующие местным требованиям. В результате российское программное обеспечение занимает свою нишу и привлекает пользователей.