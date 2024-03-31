Россияне стали чаще покупать отечественные компьютеры

В начале 2024 года спрос на компьютеры в России значительно вырос. «М.Видео — Эльдорадо» сообщает, что продажи увеличились на 44% в количественном выражении и на 63% в денежном. Этот рост связан с расширением импорта мировых брендов ПК и увеличением популярности отечественных компьютерных брендов. Российские производители теперь занимают 20% рынка компьютеров.

Видно, что рост спроса на ПК также связан с появлением доступных по цене новых брендов. Это относится и к отечественным производителям, которые активно увеличивают производство. Появление более доступных вариантов снижает среднюю стоимость отечественных ПК, что стимулирует спрос на них.

Эксперты также обращают внимание на возможное влияние отложенного спроса из-за пандемии. В период кризиса многие приобрели компьютеры для работы и учёбы, и сейчас многие из них нуждаются в обновлении устройств. Появление российских компьютеров на рынке также стимулируется улучшением экономической ситуации и их конкурентоспособностью по цене и качеству.