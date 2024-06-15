Россияне стали чаще покупать плёночные фотоаппараты

В России за последний год значительно увеличилась популярность плёночных фотоаппаратов, как сообщается в отчёте «Авито». Японские бренды, такие как Olympus, Yashica и Nikon, показали самый высокий рост продаж: 25,8%, 25,7% и 21% соответственно.

Лидером продаж стал Olympus, средняя цена его камер весной 2024 года составила 8,6 тыс. рублей. На втором месте оказался Yashica с ценой в среднем 18,2 тыс. рублей, а третье место занял Nikon с камерами по 16,5 тыс. рублей в среднем.

Также отмечается рост интереса к плёночным фотоаппаратам Fujifilm, Polaroid и Kodak, их продажи выросли на 10%, 9% и 7% соответственно. В то же время, несмотря на рост продаж японских брендов, самым популярным брендом плёночных камер на российском рынке остаётся «Зенит», который занимает 13% всех покупок на платформе Авито и стоит в среднем 2,3 тыс. рублей.