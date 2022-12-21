Россияне стали чаще покупать поддельные премиум-наушники

Россияне стали чаще покупать поддельные премиум-наушникиЗа год на них может быть потрачено до 300 млн рублей
Специалисты МТС изучили рынок беспроводных наушников в России в 2022 году. Выяснилось, спрос в данном сегменте только вырос.
Фото: Times of India
Речь идёт о 19% росте за первые 11 месяцев текущего года. При этом за это время в стране было продано около 12 млн беспроводных наушников. В то же время в денежном эквиваленте показатель наоборот снизился на 8% — до 38,9 млрд рублей.
Лидерами рынка являются JBL и Apple, даже несмотря на то, что компании официально покинули Россию ещё в начале 2022-го. В деньгах это 14% и 31% от общих продаж в сегменте соответственно.
Что интересно, в то же время в России увеличилось и количество случаев покупки подделок премиального сегмента. Встретить такие модели можно как в небольших магазинах электроники, так и на маркетплейсах.
Ожидается, что объём продаж подделок за 2022 год составит до 300 млн рублей.