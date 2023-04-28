Россияне стали чаще покупать подписку на фильмы и сериалы

Выяснилось, что в первом квартале 2023 года число горожан, пользующихся всеми видами платной подписки, выросло на 3% по сравнению с четвёртым кварталом 2022 года — 49% и 46% соответственно. Такой рост наблюдается впервые с 2021 года.

Спрос на подписку растёт достаточно быстро и снижается, начиная с граждан от 45 лет.

Самым результативным оказался онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» Яндекса. Всего на начало 2023 года на сервис подписаны 21,1% горожан, платной подпиской пользуются 15,4%.

«В начале 2023 года аудитория подписчиков онлайн-кинотеатров значимо выросла по сравнению с последним кварталом 2022 года: всеми видами подписки пользуется почти половина городских жителей 16-55 лет (49% по сравнению с 46% в четвертом квартале 2022), а платными подписками — треть (33% по сравнению с 31% соответственно)», — приведено в отчёте.