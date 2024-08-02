Россияне стали чаще покупать стиральные машины и холодильники

Так, за I полугодие 2024 года россияне приобрели стиральных машин на сумму 59 млрд рублей, что на 13.3% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года. Наибольшей популярностью пользовались модели брендов Haier, LG, Beko, Candy и Indesit.

Продажи холодильников составили 61 млрд рублей, что на 11.6% больше, чем в прошлом году. Чаще всего покупали технику марок Haier, Indesit, Beko, Gorenje и Atlant.

Покупки духовых шкафов выросли на 10.3%, достигнув 18 млрд рублей. Лидерами продаж стали устройства марок Haier, Gorenje, Bosch, Weissgauft и Gefest.

Рост спроса на крупную бытовую технику подтверждают и в Ситилинке. Продажи в денежном выражении увеличились на 19%, а число заказов — на 6%. Лидерами по количеству заказов стали Indesit, Beko и Hyundai.