Наука и технологии
Опубликовано 02 августа 2024, 08:32
1 мин.

Россияне стали чаще покупать стиральные машины и холодильники

Внезапная тенденция
Россияне стали чаще покупать крупную бытовую технику, такую как стиральные машины, холодильники и духовые шкафы, сообщает «М.Видео-Эльдорадо».
Россияне стали чаще покупать стиральные машины и холодильники
© Ferra

Так, за I полугодие 2024 года россияне приобрели стиральных машин на сумму 59 млрд рублей, что на 13.3% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года. Наибольшей популярностью пользовались модели брендов Haier, LG, Beko, Candy и Indesit.

Продажи холодильников составили 61 млрд рублей, что на 11.6% больше, чем в прошлом году. Чаще всего покупали технику марок Haier, Indesit, Beko, Gorenje и Atlant.

Покупки духовых шкафов выросли на 10.3%, достигнув 18 млрд рублей. Лидерами продаж стали устройства марок Haier, Gorenje, Bosch, Weissgauft и Gefest.

Рост спроса на крупную бытовую технику подтверждают и в Ситилинке. Продажи в денежном выражении увеличились на 19%, а число заказов — на 6%. Лидерами по количеству заказов стали Indesit, Beko и Hyundai.

Источник:Retailer.ru
Автор:Булат Кармак
Теги:
#бытовая техника
,
#Россия