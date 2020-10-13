Россияне стали чаще покупать технику Apple на AliExpress

Продукция Apple обеспечивает около четверти оборота категории "смартфоны" на локальном маркетплейсе AliExpress, уступая лишь продукции бренда Xiaomi. Доля Apple на платформе растет в последние два года: в 2019 году она составляла порядка 15%, в 2020 году - 25%.

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