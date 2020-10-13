Наука и технологии
Сегодня 14:06
Россияне стали чаще покупать технику Apple на AliExpress
Продажи компании в онлайн-магазине в этом годы выросли в 1,5 раза
Выяснилось, что россияне стали чаще заказывать технику Apple на AliExpress. Так, в январе-сентябре текущего года продажи американской продукции в сервисе выросли в 1,5 раза, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.
Продукция Apple обеспечивает около четверти оборота категории "смартфоны" на локальном маркетплейсе AliExpress, уступая лишь продукции бренда Xiaomi. Доля Apple на платформе растет в последние два года: в 2019 году она составляла порядка 15%, в 2020 году - 25%.
Отмечается, что в денежном выражении продажи устройств Apple в онлайн-магазине выросли в 1,5 раза, что объясняется появлением в нем официальных продавцов, в числе которых “Мегафон”, “Билайн”, “Связной” и “Ситилинк”. Самыми востребованными смартфонами Apple на AliExpress стали iPhone 11 и iPhone Xr.