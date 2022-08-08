Россияне стали чаще покупать восстановленные смартфоны

Оказалось, что за последние месяцы ресейл-платформы начали пользоваться особой популярностью. Речь идёт о сервисах, которые предлагают приобрести бывшие в употреблении и восстановленные смартфоны.

По мнению экспертов, такие изменения связаны со сложившейся геополитической обстановкой и уходом с российского рынка сразу нескольких популярных брендов.

В 2022 году количество посещений топ-14 подобных платформ в России выросло примерно на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Специалисты также отметили, что наибольшая активность в покупке и продаже восстановленных устройств заметна в регионах, где потребители традиционно первыми пробуют всё новое. К таковым относятся Москва и Санкт-Петербург.