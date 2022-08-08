Наука и технологии
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Россияне стали чаще покупать восстановленные смартфоны

Интересный тренд
Специалисты МегаФона провели свежее исследование, которое показало «настроение» среди российских покупателей техники.
Россияне стали чаще покупать восстановленные смартфоны

Оказалось, что за последние месяцы ресейл-платформы начали пользоваться особой популярностью. Речь идёт о сервисах, которые предлагают приобрести бывшие в употреблении и восстановленные смартфоны.

По мнению экспертов, такие изменения связаны со сложившейся геополитической обстановкой и уходом с российского рынка сразу нескольких популярных брендов.

В 2022 году количество посещений топ-14 подобных платформ в России выросло примерно на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Специалисты также отметили, что наибольшая активность в покупке и продаже восстановленных устройств заметна в регионах, где потребители традиционно первыми пробуют всё новое. К таковым относятся Москва и Санкт-Петербург.

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