Россияне стали чаще ремонтировать старые iPhone

В России владельцы iPhone в августе 2023 года чаще обращались за ремонтом своих смартфонов, увеличив спрос на мастеров почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным платформы «Авито услуги». С июля по август, спрос на ремонт устройств Apple вырос на 8%. Аналитики изучили более 2 миллионов запросов на ремонт и обслуживание устройств, и в августе 2023 года около 260 000 запросов были связаны с починкой iPhone, что на 26% больше, чем в августе 2022 года.

Наибольший рост спроса на ремонт iPhone был зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге, где он вырос соответственно на 65% и 64%. Этот тренд также отразился в других крупных городах России, за исключением Краснодара. Спрос на ремонт смартфонов других производителей, таких как Xiaomi, Honor и Samsung, упал на 22%, 29% и 7% соответственно.

Средняя цена на ремонт устройств возросла на 12,6% к концу лета и составила 2429 рублей. Спрос на ремонт цифровой техники в стране увеличился на 37%, при этом наиболее популярными услугами стали замена экрана, контроллера питания и диагностика устройств. Эксперты отмечают, что россияне не спешат обновлять свои смартфоны в последние два года, частично из-за отсутствия значительных изменений в новых моделях iPhone и сложностей с переносом данных на новые устройства. С учётом низкого курса рубля и логистических сложностей, новые iPhone могут стать дорогими, что поддерживает спрос на ремонт старых устройств.