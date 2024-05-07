Россияне стали чаще сообщать о кибермошенниках

В первом квартале 2024 года москвичи и жители Подмосковья подали в Центральный Банк 10 тыс. жалоб, причём жалобы на кибермошенников увеличились на 48% по сравнению с предыдущим годом. Главным образом, это были жалобы на незаконный сбор денег через фейковые аккаунты в Telegram. Эти данные предоставили в пресс-службе Главного управления Центрального Банка России по Центральному федеральному округу.

Дмитрий Ибрагимов, заместитель начальника Управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО, отметил, что ведётся работа по минимизации случаев мошенничества. Банки актуализируют рекомендации для усиления информирования клиентов и разрабатывают специальные методы общения с потенциальными жертвами мошенников. Это включает обучение сотрудников банков распознаванию таких клиентов.

В январе–марте 2024 года москвичи направили в Центральный Банк 7636 писем, а жители Подмосковья — 3075 обращений. В общей сложности в этот период Центральный Банк России зафиксировал 16 тыс. жалоб от жителей Центрального федерального округа, что на 17% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.