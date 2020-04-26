Россияне стали чаще страховать устройства от взломов

По словам экспертов, связано это с тем фактом, что граждане России начали массово переходить на удаленную работу. И если раньше доля страхования киберрисков была крайне незначительное, то сейчас количество запросов на такой страховой продукт очень сильно выросло. При этом специалисты также отдельно отмечают, что сложность в этой области представляет методика оценки убытков: непонятно, как можно оценить тот же ущерб от взлома игрового аккаунта или страницы в соцсети, особенно в условиях отсутствия какой-либо внятной нормативно-правовой базы.

В свою очередь Центробанк России лишь отметил, что страхование киберрисков в стране не является обязательным, добавив, что все условия подобного страхования определяются непосредственно договором между страховой компанией и клиентом.