Россияне стали чаще судиться по поводу использования ИИ

В последний год количество решений судов по делам об использовании искусственного интеллекта значительно выросло. Основные споры касаются вопросов взыскания долгов и разработки IT-продуктов с применением ИИ. Суды вынесли 406 решений за период с марта 2023 по март 2024 года, что на 60% больше, чем год назад. Однако лишь в 53% случаев требования были удовлетворены полностью или частично, в то время как год назад это происходило в 31% случаев.

Глава юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин отмечает, что увеличение числа исков может быть причиной уменьшения удовлетворённых требований. Он также подчёркивает отсутствие единого подхода судов к таким делам из-за отсутствия аналогичных примеров. Споры по лицензированию и разработке ПО на основе ИИ, гранты на разработку IT-продуктов и административные правонарушения, связанные с ИИ, особенно в сфере банков и коллекторов, составляют основные категории разбирательств. По прогнозам экспертов, количество споров в этой области может продолжить расти в ближайшее время.