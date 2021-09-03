Россияне стали чаще тратить деньги на сайтах знакомств

Так, оказалось, что за последний год число платежей в онлайн-играх сократилось на 10%. В то же время покупки на сайтах знакомств наоборот выросли в 4,7 раза, сообщает РИА Новости.

В рамках исследования были изучены сотни миллионов платежей россиян. Все они, как сообщили в ЮMoney, осуществлялись проходили на 120 тыс отечественных и зарубежных сайтах.

Что же касательно игровых трат, то наиболее активными в этом плане оказались жители Чукотки (в среднем 1801 рубль). Дейтинг-сервисы больше всего получили с пользователей из Коми — в среднем 561 рубль с человека.

Специалисты также отметили, что россияне всё чаще стали обращать своё внимание на квесты. Больше всего на них тратились пользователи из Астраханской области.