Россияне стали чаще выбирать каршеринг вместо такси

Рост цен на такси по всей России с начала года привёл к снижению числа поездок. Основная причина, по мнению участников рынка, заключается в уходе водителей из-за строгих новых правил. Пассажиры все чаще переходят на каршеринг, где цены выросли, но в разы меньше, чем в такси.

В январе–мае число поездок на такси в России уменьшилось на 2% по сравнению с прошлым годом, сообщила T-Data. Этот спад связан с ростом средних цен на услуги, подтвердил зампред Московской торгово-промышленной палаты Василий Баранов.

Средний чек по стране за этот период увеличился на 23%, достигнув 351 рубля, что способствовал общему росту оборота рынка такси на 21%. Также в мае средняя стоимость поездки в такси выросла на 30% по сравнению с прошлым годом, превысив инфляцию, которая составила 8,3%.

По словам экспертов, спрос на услуги такси сохраняется, несмотря на отток водителей из-за новых правил и высоких затрат на страхование и обслуживание автомобилей. В то же время, каршеринг становится все более популярным за счёт более низких цен и удобства доступа к транспорту.