Россияне стали чаще закупаться антидепрессантами

Так, с 17 по 23 февраля текущего года прирост продаж данного типа лекарств, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, составил 6,8%. При этом в период с 24 февраля по 1 марта тот же рост достиг уже 11,5%! Значительно вырос и уровень продаж антидепрессантов на 12,5 и 18,5% соответственно.

Эксперты утверждают, что рост продаж подобных лекарственных препаратов мог быть связан с отложенным спросом и своеобразной подготовкой граждан к сложному весеннему периоду обострения психологических проблем. В свою очередь президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова рассказала, что продажи успокоительных средств могли вырасти в связи со стрессовым новостным фоном в стране.