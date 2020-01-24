Россияне стали чаще закупаться защитными масками из-за угрозы неизлечимого коронавируса

Так, генеральный директор аптечной сети “Ригла” Александр Филиппов рассказал, аптеки, расположенные на территории Москвы и Подмосковья в период с 21 по 22 января 2020 года зафиксирован 200% рост продаж специализированных противомикробных масок, если сравнивать данные показатели с предыдущими днями. Также, по словам Филиппова, в Санкт-Петербурге, Иркутской, Мурманской областях и Приморском крае данный спрос вырос еще сильнее, чем в Москве.

”В регионах присутствия компании «Ригла» до 21 января мы не замечали всплеска запроса на медицинские маски и противовирусные препараты, объем продаж соответствовал погодным аномалиям, наблюдаемым на протяжении первых двух зимних месяцев”, — приводит слова гендиректора “Ригла” РБК.