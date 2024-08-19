Россияне стали использовать интернет на 20,6% чаще

В 2024 году российские пользователи значительно увеличили потребление интернет-трафика. По данным провайдера «Дом.ру», среднее потребление трафика на абонента выросло на 8,5% с начала 2023 года по июнь 2024-го и на 8,6% в июне 2024 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это говорит о продолжительном росте цифровизации и активном использовании онлайн-сервисов.

Сравнительные данные показывают впечатляющий рост: на 15,4% по полугодовым показателям и на 20,6% квартал к кварталу. Вероятно, это связано с расширением онлайн-услуг, новыми платформами и улучшением качества контента, а также с увеличением времени, которое пользователи проводят в интернете.

Лидерами по росту потребления трафика стали Казань, Чебоксары, Брянск, Уфа и Краснодар. Анализ показывает, что музыкальные сервисы остаются наиболее популярными, за ними следуют просмотр кино, онлайн-игры и чтение электронных книг. Особенно заметен рост интереса к электронным книгам — на 41,5% по сравнению с июнем 2023 года.