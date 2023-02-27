Россияне стали массово скупать частные камеры видеонаблюдения

Так, в 2020 году 5% её клиентов выбирали камеры видеонаблюдения. Для сравнения, сегодня речь идёт уже о 15%. При этом наибольшей популярностью такие услуги пользуются в Москве — на долю столицы приходится 44% всех камер. Следом идёт Санкт-Петербург с 17%.

Ещё из интересного можно отметить, что на камеры, установленные внутри домов или квартир, приходится 72% продаж, в то время как камеры, установленные на улице, для загородных участков и коттеджей берут на себя лишь 19%, а частные дома или места общего пользования — 9%.

По словам специалистов, основной причиной установки камер в городских квартирах является предотвращение взлома. Вторым по распространённости поводом они называют наблюдение за детьми или наёмным персоналом.