Россияне стали массово скупать «умные» колонки

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Россияне стали массово скупать «умные» колонкиВ сравнении с прошлым годом рост почти двукратный
Специалисты «М.Видео — Эльдорадо» провели свежее исследование, которое показало, как менялся российский рынок «умных» колонок за первые полгода 2022-го.
Оказалось, что продажи гаджетов данной категории заметно выросли, если сравнивать с показателями за аналогичный период 2021 года. Причём речь идёт о более чем 70%-росте.
Так, с января по июнь текущего года жители России скупили около 780 тыс смарт-колонок с интеллектуальными голосовыми ассистентами. При этом денежный объём отрасли достиг примерно 6 млрд рублей.
По мнению экспертов, подобный рост популярности «умных» колонок в нашей стране связан с частым выходом новинок, а также расширением ассортимента более доступными моделями и развитием возможностей интеллектуальных ассистентов.