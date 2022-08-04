Россияне стали массово скупать «умные» колонки

Оказалось, что продажи гаджетов данной категории заметно выросли, если сравнивать с показателями за аналогичный период 2021 года. Причём речь идёт о более чем 70%-росте.

Так, с января по июнь текущего года жители России скупили около 780 тыс смарт-колонок с интеллектуальными голосовыми ассистентами. При этом денежный объём отрасли достиг примерно 6 млрд рублей.

По мнению экспертов, подобный рост популярности «умных» колонок в нашей стране связан с частым выходом новинок, а также расширением ассортимента более доступными моделями и развитием возможностей интеллектуальных ассистентов.