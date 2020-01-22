Россияне стали меньше интересоваться техникой

В прошлом году россиян на “Авито” больше всего интересовали квартиры, велосипеды и дома. Что касается смартфонов, то они в данном рейтинге лишь на пятом месте. Кроме того, относительно 2018 года уменьшилась популярность техники для дома, в числе которой холодильники и телевизоры, которые оказались на шестом и десятом месте соответственно.

”Позиция работы осталась неизменной — седьмое место. При этом из рейтинга выбыло связанное с поиском работы слово водитель, которое в прошлом году находилось на 12-м месте по числу запросов”, — поделились представители “Авито”.