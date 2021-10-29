Наука и технологии
Сегодня в 09:07
1 мин.

Россияне стали меньше разговаривать по сотовой связи

И перешли на звонки в мессенджерах
PR-директор Yota Артем Рабчук рассказал о трендах на рынке связи. Как выяснилось, россияне все меньше стали разговаривать по сотовой связи.
Россияне стали меньше разговаривать по сотовой связи

По словам Рабчука, тренды на рынке связи остаются неизменными уже на протяжении нескольких лет. В этом же году был замечен рост количества гигабайтов. Так, россияне все чаще предпочитают именно гигабайты, а не минуты телефонного разговора. В то же время, это не значит, что люди перестали разговаривать по телефону вообще, но значит, что делается это зачастую в мессенджерах.

Клиенты продолжают общаться голосом, однако все чаще переходят на звонки в мессенджерах. Так, например, в 2021 году мы наблюдаем сокращение количества минут на одного клиента на пять-семь процентов по сравнению с 2020 годом”, — рассказал эксперт.

Источник: Sputnik