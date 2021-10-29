Россияне стали меньше разговаривать по сотовой связи

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Россияне стали меньше разговаривать по сотовой связиИ перешли на звонки в мессенджерах
PR-директор Yota Артем Рабчук рассказал о трендах на рынке связи. Как выяснилось, россияне все меньше стали разговаривать по сотовой связи.
По словам Рабчука, тренды на рынке связи остаются неизменными уже на протяжении нескольких лет. В этом же году был замечен рост количества гигабайтов. Так, россияне все чаще предпочитают именно гигабайты, а не минуты телефонного разговора. В то же время, это не значит, что люди перестали разговаривать по телефону вообще, но значит, что делается это зачастую в мессенджерах.
“Клиенты продолжают общаться голосом, однако все чаще переходят на звонки в мессенджерах. Так, например, в 2021 году мы наблюдаем сокращение количества минут на одного клиента на пять-семь процентов по сравнению с 2020 годом”, — рассказал эксперт.
Источник: Sputnik