Россияне стали меньше разговаривать по сотовой связи

По словам Рабчука, тренды на рынке связи остаются неизменными уже на протяжении нескольких лет. В этом же году был замечен рост количества гигабайтов. Так, россияне все чаще предпочитают именно гигабайты, а не минуты телефонного разговора. В то же время, это не значит, что люди перестали разговаривать по телефону вообще, но значит, что делается это зачастую в мессенджерах.

“Клиенты продолжают общаться голосом, однако все чаще переходят на звонки в мессенджерах. Так, например, в 2021 году мы наблюдаем сокращение количества минут на одного клиента на пять-семь процентов по сравнению с 2020 годом”, — рассказал эксперт.