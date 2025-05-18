Россияне стали на 20% чаще покупать водонагреватели

Спрос на водонагреватели и теплотехнику в магазинах и онлайн-каналах «М.Видео-Эльдорадо» заметно вырос в начале мая. Представители компании связывают это с началом сезонных отключений горячей воды и прохладной погодой, которая задержалась в центральных регионах России. Клиенты чаще выбирают компактные и удобные устройства, такие как проточные водонагреватели, тепловентиляторы и конвекторы, чтобы быстро создать комфорт в доме.

С начала месяца продажи водонагревателей выросли на 20% по количеству и на 16% в денежном выражении. Особой популярностью пользуются модели, подходящие для квартиры или дачи, например, Electrolux NP MINIFIX 3.5 TS. Также востребованы накопительные варианты для семейного использования, такие как Haier ES50V-A2 и ES80V-A2, а также устройства от Ariston и Philips. Категория теплотехники показала рост на 10% в штуках и 14% в деньгах, лидерами стали мобильные тепловентиляторы Primera и Rapid, а также универсальные конвекторы Ballu и Zanussi.

Прохладная погода в мае только усилила спрос на эти устройства. По данным Гидрометцентра, температура в Центральной России была ниже нормы на 4–5 °C, а местами доходила до заморозков. Несмотря на то, что к середине месяца ситуация начала нормализоваться, синоптики предупреждали о новых похолоданиях. Такая нестабильность погоды стала дополнительным фактором, подогревшим интерес к устройствам для обогрева и нагрева воды.