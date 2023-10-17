Россияне стали на 40% чаще учиться робототехнике за последние шесть лет

Согласно данным, предоставленным представителями крупнейшей выставки робототехники «Робостанция», интерес к этой области вырос на 40% за последние шесть лет.

Подобный рост подтверждается и другими источниками: так, посещаемость проектов детского инжинирингового центра «Кулибин про» увеличилась на 65%.

Основной причиной такого интереса является множество возможностей для развития: дети могут изобретать, создавать и программировать роботов.

Кроме того, активное продвижение робототехники и её внедрение в школьные программы также способствует росту популярности.

Артур Зархи, генеральный директор «Корпорации роботов», отметил, что подобное обучение позволяет детям развивать различные качества, включая интеллект, внимательность и логику.