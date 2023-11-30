Россияне стали на треть чаще покупать смартфоны, несмотря на рост средней цены

В этом году россияне активно обновляли свои смартфоны, совершив на 35% больше покупок по сравнению с прошлым годом. Средняя цена при этом увеличилась на 13%, достигнув почти 21 тысячи рублей за устройство, как сообщили эксперты из «СберМаркетинг» и «Чек Индекс».

Важно отметить, что рост продаж смартфонов объясняется как низкой базой прошлого года, так и колебаниями валютных курсов. В этом году предпочтение россиян чаще всего отдавалось китайским брендам, а лидером продаж стал бренд Xiaomi.

Спрос сосредотачивается на смартфонах «среднего» ценового диапазона, от 15 до 30 тысяч рублей, которые составляют более половины всех продаж на рынке. Однако в конце лета и осенью росло предпочтение к более дорогим моделям смартфонов, стоимостью свыше 60 тысяч рублей, с ростом числа покупок в этом сегменте на 30-35%.

С другой стороны, продажи аксессуаров для телефонов снизились на 7%, но цены на них выросли на 19%, достигнув 5571 рубля.