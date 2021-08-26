Россияне стали намного реже покупать смартфоны, колонки и телевизоры

В результате было выявлено, что за первые шесть месяцев 2021 года жители России стали реже покупать различную технику. Так, например, продажи музыкальных плееров упали на 22% до 74 тыс штук.

Чуть лучше ситуация в сегменте телевизоров и мини-колонок — падение составило 11%. Также люди стали на 8% реже покупать смартфоны, пишет РБК.

По мнению экспертов, частично такой спад можно объяснить обыкновенной «стабилизацией спроса». Так, в прошлом году все вышеперечисленные сегменты показали заметный рост продаж. На этом фоне выглядит вполне логичным то, что в 2021-м спрос на них немного снизился.