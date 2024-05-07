Россияне стали почти в 1,5 раза чаще покупать гаджеты «умного» дома

В апреле продажи товаров для «умного» дома выросли на полтора раза, а роутеров — почти на треть по сравнению с прошлым годом. Перед началом дачного сезона россияне активно приобретают наушники, электронные книги и аксессуары для автомобилей на выезд. Об этом сообщили в пресс-службе объединённой розничной сети «МегаФона» и Yota.

Системы «умного» дома становятся популярными для обустройства дач. Продажи этих товаров выросли на 43% в деньгах и на 54% в штуках. В апреле в основном покупали смарт-розетки, метеостанции и датчики различных параметров. Этими товарами интересуются не только жители столицы, но и многие другие регионы России.

Перед началом сезона загородного отдыха увеличился спрос на планшеты, электронные книги и наушники. Продажи планшетов и книг выросли на 18%, а проводных наушников — на 16% по сравнению с прошлым годом. Роутеры также становятся популярными, особенно в мегаполисах и курортных регионах.