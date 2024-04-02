Россияне стали покупать видеокарты почти на четверть чаще

Продажи видеокарт в России в первом квартале 2024 года достигли исторического максимума, увеличившись на 23% по сравнению с предыдущим годом, как сообщили в пресс-службе онлайн-ретейлера «Ситилинк». Объем продаж видеокарт в денежном выражении вырос на 53% относительно аналогичного периода прошлого года, существенно увеличившись по сравнению с предыдущими годами.

В течение первого квартала 2024 года наибольшей популярностью среди клиентов «Ситилинка» пользовались видеокарты Nvidia GeForce RTX 4060 и 3060, составившие 40% топ-10 наиболее востребованных товаров в этой категории. Заказы на видеокарты увеличились на 29% по сравнению с предыдущим годом.

Лидерами продаж видеокарт в категории стали Palit, Gigabyte и MSI. Самой популярной видеокартой по количеству покупок в первом квартале 2024 года стала видеокарта Palit GeForce RTX 4060 Dual с 8 ГБ видеопамяти.