Россияне стали предпочитать электронные книги бумажным

Исследование предполагало изучение количества, средних чеков покупок по картам банка за восемь месяцев текущего года и сравнением этих данных с аналогичными показателями прошлого года. Также эти данные подверглись дополнительному анализу в зависимости от возраста клиентов и сезонности покупок.