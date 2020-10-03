Наука и технологии
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Россияне стали предпочитать электронные книги бумажным
На это мог повлиять режим самоизоляции
Специалисты банка "Русский стандарт" провели исследование, в рамках которого выяснилось, что россияне стали предпочитать электронные книги бумажным. Как сообщается, траты на последние оказались в два раза меньше, чем расходы на электронные издания.
Исследование предполагало изучение количества, средних чеков покупок по картам банка за восемь месяцев текущего года и сравнением этих данных с аналогичными показателями прошлого года. Также эти данные подверглись дополнительному анализу в зависимости от возраста клиентов и сезонности покупок.
В среднем на покупку книг по картам за 8 месяцев 2020 года тратили 860 рублей. Примечательно, что на фоне режима самоизоляции, который выпал на обозреваемый период, и роста востребованности дистанционного шопинга, средний чек онлайн-покупки книг (1 102 рубля) оказался на 50% выше, чем в традиционных офлайн-магазинах (733 рубля).