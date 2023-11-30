Россияне стали реже покупать криптовалюты

Россияне в третьем квартале этого года почти полностью прекратили использовать свои банковские карты для покупки криптовалют, сообщает Банк России. Этот сдвиг произошёл из-за ухода международных платёжных систем и ответной реакции иностранных регуляторов на обслуживание российских клиентов криптовалютными посредниками. По словам Центробанка, активность российских пользователей на рынке криптовалют значительно снизилась во втором и третьем кварталах 2023 года, выражаясь в уменьшении посещений крупных криптовалютных платформ и оборота биткоинов на биржах.

Центробанк указывает, что основным способом покупки криптовалют стали операции P2P (переводы между физическими лицами). В связи с улучшением методов выявления таких операций кредитными организациями, связанных с оборотом криптовалют, среднемесячный объем P2P-операций вырос на 53,9% по сравнению с прошлым годом. В ответ на эти изменения в финансовом пейзаже появляются новые площадки, где россияне могут пополнять баланс своих криптобирж напрямую с использованием российских банковских карт и проводить операции P2P.

Банк России, следя за развитием событий, подчёркивает необходимость мониторинга связанных с этим рисков для финансовой системы и граждан России, собираясь предпринимать соответствующие меры, если потребуется.