Россияне стали реже покупать ноутбуки, даже по сниженным ценам

Продажи ноутбуков в России значительно снизились: в первом квартале 2025 года рынок сократился на 12% в деньгах и на 4% в количестве проданных устройств. Объем рынка составил 53,3 млрд рублей, а покупатели приобрели 882 тысячи ноутбуков. Средняя цена устройства снизилась с 62 до 60 тысяч рублей, что связано с избытком товара и активными скидками от ритейлеров, доходящими до 10% и более.

На рынке по-прежнему лидируют Asus, Huawei и Honor, хотя их доли снизились по сравнению с прошлым годом. В сегменте американских брендов, таких как Apple, Dell и HP, также наблюдается уменьшение продаж, а российские производители впервые опередили их по рыночной доле. Представители «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что Asus приносит наибольшую выручку, а у Huawei выросли продажи в количественном выражении.

По прогнозам экспертов, рынок ноутбуков может сократиться на 10–15% в штуках и до 20% в денежном выражении к концу 2025 года. Основными причинами называют высокую ключевую ставку и низкий спрос. Представители «Холодильник.ру» отмечают, что наибольшее падение пришлось на март, когда продажи в деньгах снизились на 21%.