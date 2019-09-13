Россияне стали реже заказывать товары из Китая

”Мы давно рассказывали, что кроссбордерные торговцы - это лишь ворота для российского покупателя в eCommerce. А дальше он идёт к "своим", в те же WildBerries и Ozon. Именно этот эффект мы наблюдаем последнее время. Именно поэтому российские магазины сейчас растут сильно быстрее кроссбордера. Конечно, те, кто умеет и хочет работать, а не просто плачут о страшных китайских конкурентах”, — рассказал глава национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.