Россияне стали реже заказывать товары из Китая

Так, по данным "Яндекс.Радара", за последний год число посетителей, заглядывающих на маркетплейсы с китайскими товарами, либо упало, либо осталось на прежнем уровне. При этом, что важно, показатели других интернет-магазинов неустанно растут: так, при самых скромных подсчетах, минимальное количество посетителей Ozon.ru все за тот же год выросло с 11,2 млн человек в месяц до 18,6 млн.
”Мы давно рассказывали, что кроссбордерные торговцы - это лишь ворота для российского покупателя в eCommerce. А дальше он идёт к "своим", в те же WildBerries и Ozon. Именно этот эффект мы наблюдаем последнее время. Именно поэтому российские магазины сейчас растут сильно быстрее кроссбордера. Конечно, те, кто умеет и хочет работать, а не просто плачут о страшных китайских конкурентах”, — рассказал глава национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.